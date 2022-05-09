В Москве начался парад. Скриншот

Утром в понедельник, 9 мая, в Москве начинается парад на Красной площади. Об этом сообщают российские СМИ. 

Президент РФ Владимир Путин уже на трибуне. Глава Минобороны России Сергей Шойгу обращается к участникам парада. Поздравляет с Днём победы.

Воздушная часть парада отменена. Как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков - такое решение приняли из-за погоды. 

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом". 

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.

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