Утром 9 мая в Кишиневе проходят мероприятия по случаю 9 мая. На них вышло много людей. Видео публикуют местные СМИ.

Некоторые, несмотря на запрет властей, вышли в город с георгиевскими лентами. Кроме того, в Кишиневе можно заметить много красных знамен.

Ранее мы писали, что 14 апреля молдавский парламент в третьем чтении одобрил запрет на хранение и ношение георгиевской ленточки, изготовление и демонстрацию символов российского вторжения в Украину - "V" и "Z". После президент Молдовы утвердила этот запрет.

Позже представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала запрет георгиевской ленты в Молдове. Захарова заявила, что "георгиевская лента продолжит оставаться объединяющим символом народов, включая молдаван, русских, белорусов, украинцев". Кроме того, сказала, что слова Санду, о том, что место георгиевской ленте "на свалке истории", оскорбляют память героев. Захарова призвала Кишинев отказаться от такой риторики.

В то же время парламент Гагаузской автономии Молдовы единогласно в двух чтениях принял закон, разрешающий георгиевскую ленту.

Тем временем в Украине уже 75-й день продолжается война. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.