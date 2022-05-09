В Мариуполе прошло шествие по случаю 9 мая. Митингующие пронесли огромную георгиевскую ленту.

В шествии участвовал и "глава "ДНР" Денис Пушилин. Митингующие скандировали "Ура!".

В Херсоне организовали шествие "Бессмертного полка". Вышел на него и назначенный РФ "глава обладминистрации" экс-мэр Херсона Сальдо.

Вместе с тем, в подконтрольном России Мелитополе также организовали марш "Бессмертного полка". Знамя несли люди в форме с белыми повязками.

В Энергодаре же собрались люди с портретами своих воевавших родных. Также как и в Херсоне провели марш "Бессмертного полка". Речь Путина по случаю 9 мая транслировали на площади.

Ранее сообщалось, что в Кремле отрицали, что готовят парад к 9 мая в Мариуполе.

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 74-го дня войны.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.