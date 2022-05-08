Предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий обратился к президенту России Владимиру Путину в связи с ситуацией вокруг Мариуполя.

Обращение митрополита опубликовано в Telegram УПЦ.

"Мой пастырский долг просить Вас о предоставлении возможности всем, кто этого желает, покинуть город Мариуполь – и гражданским лицам, и военным. Во все времена в разных войнах противоборствующие стороны находили возможным проявление гуманизма. Нам известно, что Российская Федерация неоднократно в Сирии выступала посредником при эвакуации комбатантов, попавших в окружение. В связи с этим, надеемся, что Вы по-христиански согласитесь на процедуру Extraction для украинского гарнизона в Мариуполе, и дадите возможность находящимся в окружении гражданским лицам, полицейским, пограничникам и военным выйти на контролируемую Украиной территорию либо на территорию третьих стран. Многие страны сочтут за честь взять посредничество в этой операции. Прошу Вас выбрать любую из них во имя воскресшего Христа", - говорится в послании Онуфрия.

Напомним, 21 апреля митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий предложил накануне Пасхи провести крестный ход от города Орехов Запорожской области до завода "Азовсталь" в Мариуполе, забрать раненых и тела погибших, а также оказать помощь в выводе мирных жителей.

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