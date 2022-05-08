Командир полка "Азов" Денис Прокопенко заявил, что украинские военные могли бы еще долго держать оборону на правом берегу города Мариуполя, если бы командир 36-й бригады морской пехоты не принял решение пойти на прорыв из завода Ильича.

Об этом он заявил во время стрима с территории заблокированной "Азовстали".

"Эти действия не поддаются никакому логическому объяснению… Сначала один батальон внезапно сдался в плен. В результате чего мы потеряли единственный путь сообщения между "Азовом" и 36-й бригадой. Потом неожиданно командир бригады принял решение просто пойти на прорыв в неизвестном направлении", - сказал Прокопенко.

"Это было решение командира 36-й бригады полковника Баранюка, или его на это кто-то подтолкнул из руководства, мне неизвестно. Но в любом случае оно было абсолютно нелогичным, на заводе "Ильича" еще достаточно долго можно было держать оборону", - сказал Прокопенко.

Баранюк сейчас находится в плену у россиян. На допросе, видео которого публикуют российские СМИ, он заявил, что принял решение идти на прорыв, так как у его подразделения заканчивались боеприпасы.

Ранее на этом стриме офицер управления разведки "Азова" Илья Самойленко назвал "трусом" командира морпехов 36 бригады ВСУ Владимира Баранюка, который сдался в плен.

Также "Страна" писала, что замкомандира полка "Азов" Святослав Паламарь раскритиковал политиков, которые советовали полку заниматься только "своими делами", и призвал власть приложить усилия для эвакуации бойцов с "Азовстали".