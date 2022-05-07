Президент Владимир Зеленский сказал, что переговоры с Россией закончатся в случае гибели людей в мариупольской "Азовстали".

Об этом Зеленский заявил перед специалистами Королевского института международных отношений Chatham House.

"Мариуполь не будет сдан, потому что там уже нечего сдавать – Мариуполь полностью разрушен. Они там убили все живое. Там осталось небольшое количество людей, военных и гражданских, на заблокированной "Азовстали". Мариуполь можно было бы разблокировать раньше, если бы у нас было нужное нам вооружение. Это больше невозможно. Если в ситуации с "Азовсталью" российские силы убьют людей, которых сейчас гуманитарным путем можно обменять, если речь идет о военных, или отпустить, если говорить о гражданских, а также помочь раненым, будь то военные или гражданские – то с ними не о чем говорить и на дипломатическом уровне", - сказал Зеленский.

Ранее мы писали, что Зеленский рассказал о том, что он понимает под победой в войне.

Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.