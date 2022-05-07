Жители Мариуполя без прохождения фильтрации не имеют права ходить по городу и даже уехать за его пределы. Для этого требуется соответствующее разрешение.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Сначала нужно пройти проверку (фильтрацию) в одном из райотделов "МВД" в Мангуше, Новоазовске или Никольском или в пунктах пропуска Мангуш или Безымянное", - рассказывает он.

После нее, по словам Андрющенко, мариупольцам с справкой нужно обратиться в так называемую комендатуру Мариуполя и получить пропуск на передвижение в пределах Донецкой области.

"Третий документ, который должны получить мариупольцы для намека на свободное передвижение", - добавил советник мэра.

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Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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