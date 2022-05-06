В Сети появилось видео эвакуации гражданских людей из Мариуполя - с "Азовстали".

Соответствующие видеоролики опубликовало издание "РИА-Новости".

По словам вице-премьера Ирины Верещук, за сегодняшний день удалось эвакуировать 50 мирных жителей - женщин, детей и пожилых людей.

Завтра эвакуация продолжится.

Ранее мы писали, что по словам генсека ООН, с "Азовстали" и из прилегающих районов вывезли около 500 мирных жителей, эвакуация продолжается.

Также "Страна" сообщала, что в "Азове" заявили о подрыве россиянами эвакуационного автомобиля на территории "Азовстали".

Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.