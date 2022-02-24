Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий обратился к украинцам, в связи с наступлением на Украину.

"Случилось беда. К величайшему сожалению Россия начала военные действия против Украины и в это судьбоносное время призываю вас не впадать в панику, быть мужественными и проявить любовь к своей Родине и друг к другу. Призываю вас, прежде всего, к усиленной покаянной молитве за Украину, за наше войско и наш народ, прошу забыть взаимные распри и недоразумения и объединиться любовью к Богу и нашей Родине.

В это трагическое время мы выражаем особую любовь и поддержку нашим воинам, стоящим на страже и оберегающим и защищающим нашу землю и наш народ. Пусть Бог их благословит и хранит!

Отстаивая суверенитет и целостность Украины, мы обращаемся к Президенту России и просим немедленно прекратить братоубийственную войну.

Украинский и русский народы вышли из Днепровской купели крещения и война между этими народами это повторение греха Каина, который по зависти убил своего родного брата. Такая война не имеет оправдания ни у Бога, ни у людей", - говорится в обращении Онуфрия.

Напомним, военные действия в Украине начались утром 24 февраля после того, как Путин объявил о начале "военной спецоперации" против нашей страны.

Уже сообщалось о десятках погибших в рядах украинской армии.

Также мы писали, что в Киеве и за чертой города прогремели взрывы.