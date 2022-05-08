Сегодня, 8 мая, из Мариуполя удалось эвакуировать 173 человека.

Об этом сообщает в Telegram Мариупольский городской совет.

"Еще 173 человека спасены из "Азовстали" и Мариуполя. 10 автобусов с мариупольцами уже на территории свободной Украины. Спасибо за это всем героическим защитникам "Азовстали" Ценой трех жизней наших воинов и шести раненых бойцов удалось вывезти мирных жителей с территории завода", - говорится в сообщении городской администрации.

Напомним, омбудсмен Денисова назвала вероятное число жертв среди мирных жителей в Мариуполе. По ее словам, количество человеческих жертв в городе может превышать 20 тысяч.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский объяснил, почему пока не получается эвакуировать военных с "Азовстали".

Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.

Кроме того, мы анализировали, что написано в обновленном Уголовном процессуальном кодексе Украины. Согласно документу, подозреваемых могут задержать на девять суток, обыски могут проходить ночью и без понятых, арестовывать могут без санкции суда, а сами суды могут приостанавливаться из-за мобилизации подозреваемых.

Также мы писали о том, как в Украине начинает "оживать" сфера бьюти-услуг: открываются салоны красоты, парикмахерские, студии эпиляции и массажа, а также маникюрные салоны.

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Подробнее про итоги 73-го дня войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".