Президент Украины Владимир Зеленский вслед за советником главы Офиса президента Михаилом Подоляком объяснил, в чем проблема с эвакуацией военных с "Азовстали".

"Разблокировать военным путем город Мариуполь невозможно. Это невозможно сегодня. Это не мысли, это выводы руководства нашей армии. Россия меняет военных только, если они пленные - на пленных. Вот такая ситуация. Это ответ, который есть от Российской Федерации. Других ответов нет", - заявил Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Говоря о военной операции по разблокированию, президент заявил, что Украина сейчас не имеет такого тяжелого вооружения, которое позволило бы деблокировать Мариуполь.

В то же время президент напомнил, что из "Азовстали" удалось эвакуировать всех гражданских.

Напомним, что замкомандира полка "Азов" Святослав Паламарь раскритиковал политиков, которые советовали полку заниматься только "своими делами", и призвал власть приложить усилия для эвакуации бойцов с "Азовстали".

Также мы рассказывали, что Зеленский анонсировал второй этап эвакуации из "Азовстали". На этот раз планируется вывезти медиков и раненых военных. "Конечно, если все выполнят договоренности. Конечно, если не будет обмана", - заявил президент.