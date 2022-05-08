Офицер управления разведки "Азова" Илья Самойленко назвал "трусом" командира морпехов 36 бригады ВСУ Владимира Баранюка, который сдался в плен.

Об этом он заявил во время стрима с территории заблокированной "Азовстали".

Также боец описал варианты, как могут поступить заблокированные военные:

"Сбежать как трус, думая только о себе, забыв о долге. Так произошло с командиром морпехов 36 бригады: он отказался выполнять приказ и пытался бежать из города с небольшой группой на бронетехнике, стараясь прорваться. Сложить оружие и сдаться. Стоять и бороться".

Но Самойленко отметил, что у бойцов на "Азовстали" есть приказ держать оборону. То есть - не сдаваться в плен.

Он также сказал, что у них есть связь с командованием даже с территории заблокированного завода.

Отметим, что сегодня появилось видео с допросом в плену Баранюка и начальника штаба 36 бригады Дмитрия Кормянкова. Последний негативно отзывался об "Азове" и заявил, что морпехов подчинили "Азову", командиры которого и руководили обороной города.

В РФ утверждают, что они находятся в плену еще с апреля.

Ранее Зеленский анонсировал выведение с "Азовстали" раненых и медиков, "если не будет обмана".

Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.

Кроме того, мы анализировали, что написано в обновленном Уголовном процессуальном кодексе Украины. Согласно документу, подозреваемых могут задержать на девять суток, обыски могут проходить ночью и без понятых, арестовывать могут без санкции суда, а сами суды могут приостанавливаться из-за мобилизации подозреваемых.

Также мы писали о том, как в Украине начинает "оживать" сфера бьюти-услуг: открываются салоны красоты, парикмахерские, студии эпиляции и массажа, а также маникюрные салоны.

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Подробнее про итоги 73-го дня войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".