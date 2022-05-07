Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение, в котором подтвердил эвакуацию гражданских с "Азовстали" в Мариуполе.

"Спасибо командам Международного Комитета Красного Креста и ООН, которые помогли нам провести 1-й этап эвакуационной миссии с "Азовстали". Удалось спасти больше 300 людей – женщин, детей. Фактически мы вывели гражданских с "Азовстали", - сказал президент.

Он добавил, что на следующем этапе эвакуационной миссии с "Азовстали" должны быть выведены раненые и медики.

"Готовим сейчас второй этап эвакуационной миссии – раненых и медиков. Конечно, если все выполнят договоренности, если не будет лжи", - добавил президент.

"Безусловно, работаем над тем, чтобы вывести наших военных. Это очень сложно, но важно. Уверен, все понимают главную причину этой сложности и где эта причина находится, но мы не теряем надежды, ежедневно ищем дипломатический вариант, который может сработать", - сказал Зеленский.

Напомним, в Кремле говорят, что войска РФ не штурмуют "Азовсталь".

Также "Страна" сообщала, что морпех с "Азовстали" призвал эвакуировать военных.

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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Подробнее о том, какая ситуация на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.