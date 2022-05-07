Командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский призывает эвакуировать военных с "Азовстали". Об этом он написал в посте.

"Кажется, будто я оказался в каком-то адском реалити-шоу, где мы - военные, боремся за жизнь, используем каждый шанс для спасения, а весь мир просто наблюдает интересный сюжет!", - пишет "Волына".

Он заявил, что его удивляет "человеческий цинизм" - в том смысле, что несмотря на наличие законов и правил ведения войны, их не могут спасти из окружения.

Волынский надеется, что "высшие силы (в широком смысле этого слова) найдут решение для нашего спасения! И это адское реалити-шоу закончится".

По его словам, во время последней эвакуации из "Азовстали" трое украинских военных погибли, шесть получили ранения.

"Мариупольский гарнизон сделал все возможное для спасения мирного населения. Просим всех приложить максимум усилий по эвакуации военных", - заключил морпех.

Скриншот: Facebook/Сергей Волына

Напомним, что сегодня с "Азовстали" вывезли всех стариков, детей и женщин.

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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