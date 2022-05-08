Президент Владимир Зеленский анонсировал второй этап эвакуации из "Азовстали". На этот раз планируется вывезти медиков и раненых военных.

"Конечно, если все выполнят договоренности. Конечно, если не будет обмана", - заявил Зеленский.

Он также сказал, что идет работа по организации спасения из окружения украинских военных.

Ранее российская сторона заявляла, что украинские военные (включая раненных) могут выйти с "Азовстали" только одним способом - сдавшись в плен. А Путин считает, что киевские власти должны отдать военным на "Азовстали" приказ сложить оружие.

Напомним, вчера был завершен первый этап гуманитарной операции по эвакуации из "Азовстали", в ходе которого были эвакуированы все женщины, дети и люди пожилого возраста - всего более 300 человек.

Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.

Кроме того, мы анализировали, что написано в обновленном Уголовном процессуальном кодексе Украины. Согласно документу, подозреваемых могут задержать на девять суток, обыски могут проходить ночью и без понятых, арестовывать могут без санкции суда, а сами суды могут приостанавливаться из-за мобилизации подозреваемых.

Также мы писали о том, как в Украине начинает "оживать" сфера бьюти-услуг: открываются салоны красоты, парикмахерские, студии эпиляции и массажа, а также маникюрные салоны.

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Подробнее про итоги 73-го дня войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".