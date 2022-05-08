Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что количество человеческих жертв в Мариуполе может превышать 20 тысяч.

Об этом чиновница написала в Telegram.

"Под каждым разобранным домом обнаруживают десятки трупов мирных жителей. Таким образом, имеются вполне обоснованные подозрения, что официальные цифры человеческих потерь по Мариуполю будут гораздо больше, чем 20 тысяч", - предположила Денисова.

Кроме того, чиновница сообщила, что россияне уже несколько дней вывозят трупы погибших из-под завалов драмтеатра. По ее словам, их планируют захоронить в 300-метровой траншее в Мангуше.

Ранее мы писали, что по данным AP в разбомбленном оккупантами драмтеатре Мариуполя могли погибнуть около шести сотен человек.

Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.

Кроме того, мы анализировали, что написано в обновленном Уголовном процессуальном кодексе Украины. Согласно документу, подозреваемых могут задержать на девять суток, обыски могут проходить ночью и без понятых, арестовывать могут без санкции суда, а сами суды могут приостанавливаться из-за мобилизации подозреваемых.

Также мы писали о том, как в Украине начинает "оживать" сфера бьюти-услуг: открываются салоны красоты, парикмахерские, студии эпиляции и массажа, а также маникюрные салоны.

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Подробнее про итоги 73-го дня войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".