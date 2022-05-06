Россия хочет поменять законодательство, чтобы усыновлять украинских детей. В Госдуму РФ уже внесен законопроект об упрощенной регистрации детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Об этом сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Эти изменения предусматривают ускоренное получение гражданства и документов России детьми, которые были эвакуированы из Украины.

Законопроект направлен на предоставление возможности гражданам России усыновлять украинских детей, потому что нынешним законодательством запрещено устройство в российские семьи детей-иностранцев.

Денисова пишет, что принятие такого закона существенно усложнит возможность детей вернуться в Украину и приведет к нарушению права поддерживать связь с родными на территории Украины.

Тем более, когда российские СМИ сообщают о вывозе в РФ уже почти 200 тысяч украинских детей.

"Их депортируют во все регионы России. Условия пребывания детей, состояние их здоровья пока неизвестны. Своими действиями РФ грубо нарушает нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории. Насильственная передача детей одной национальной группы в другую является геноцидом в соответствии со статьей 2 Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты преступления геноцида и нарушения прав детей России в Украине", - добавила Денисова.

Как писала "Страна", в Мариуполе россияне восстанавливают советские памятники и раздают людям георгиевские ленты к 9 мая.

На оккупированном юге Украины россияне пытаются установить свою власть и воруют с сельхозпредприятий.

Тем временем война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.