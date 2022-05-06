В оккупированных районах Херсонской и Николаевской областей россияне обвиняют Украину в создании гуманитарной катастрофы и раздают людям продукты и медикаменты, "имитируя гуманное отношение".

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Параллельно противник разворовывает запасы и резервы сельскохозяйственных предприятий и пытается установить свою власть.

На военном фронте Россия продолжает тактику закрепления на позициях без активных действий, обстреливая линию фронта из артиллерии, сообщает командование.

ВСУ удалось сбить 2 беспилотника "Орлан-10".

По Николаевщине противник наносил удары с РСЗО "Смерч" и ударил ракетой типа "Москит".

Ранее сообщалось, что подконтрольная России власть требует от предпринимателей Херсонщины пройти "регистрацию" до 15 мая.

Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.