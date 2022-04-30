В Донецкой области за сутки российские войска ранили девятерых мирных жителей. Среди раненых мирных жителей четыре ребенка.

Об этом сообщает глава Донецкой Областной военной администрации Павел Кириленко.

Он заявил, что три ребенка были ранены в Доброполье и один - в Дробышево.

Кроме того, в Бахмуте зарегистрирована смерть одного человека, который получил ранение в Луганской области. Также сегодня удалось уточнить информацию о трех погибших в Мариуполе, но точное общее количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно.

Скриншот: Telegram/Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА)

Война в Украине продолжается уже 66-й день. Следим за главными новостями 30 апреля в онлайне.

"Страна" уже подвела итоги 65-го дня войны. Впервые за долгое время противник обстрелял Киев — ракета попала в жилой дом.

Связано это с тем, что РФ наращивает усилия по уничтожению инфраструктуры — как военной, так и гражданской. Главным образом с целью лишить Украину оружия или путей его доставки. Это сегодня главный нерв противостояния. Массовые поставки вооружений, одобренные в США принятием закона о ленд-лизе, создают угрозу для российских войск

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