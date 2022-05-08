Офис президента в лице советника его главы Михаила Подоляка отреагировал на пресс-конференцию "Азова" в Мариуполе. На ней военные призвали власти Украины обеспечить их выход с завода "Азовсталь" и раскритиковали руководство за бездействие.

Подоляк в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил, что власть делает, что может.

"Каждый разговор президента с иностранными лидерами и международными организациями начинается и заканчивается словом Азовсталь. Мы просчитываем все возможные формулы и форматы, а если в истории международного права таких форматов нет, предлагаем новые", - сказал Подоляк.

При этом он дал понять, что военного решения у проблемы сейчас нет (хотя его, видимо, пытаются найти).

"Вопрос разблокирования Мариуполя является исключительной компетенцией Вооруженных сил. Если бы существовала хотя бы одна возможность, они бы ею воспользовались. Военные прилагают все усилия, чтобы сделать это возможным. Но вопрос о военных планах точно не является предметом общественного обсуждения", - заявил советник Ермака.

Ранее мы писали, что командир полка "Азов" Денис Прокопенко заявил, что украинские военные могли бы еще долго держать оборону на правом берегу города Мариуполя, если бы командир 36-й бригады морской пехоты не принял решение пойти на прорыв из завода Ильича.

Также мы рассказывали, что офицер управления разведки "Азова" Илья Самойленко назвал "трусом" командира морпехов 36 бригады ВСУ Владимира Баранюка, который сдался в плен.