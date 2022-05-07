Вице-премьер, министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что 7 мая не удалось эвакуировать гражданских, которые ждали колонну с автобусами в Мариуполе возле ТРЦ "Порт Сити".

Колонна с автобусами из-за военных действий просто не успела приехать из-за сложной эвакуации с "Азовстали". Автобусы простояли там весь день. На обратном пути они должны были заехать к "Порт Сити", но не успели.

"Там проходили бои и другие провокации. Враг постоянно нарушал режим прекращения огня. Поэтому эвакуация проходила очень медленно. Однако, сегодня нам удалось вытащить из "Азовстали" 50 женщин, детей и пожилых людей. Завтра с утра мы продолжим эвакуационную операцию", - написала Верещук.

Она рассказала, что, если все пойдет по плану, то в 17:00 на "Порт Сити" будут автобусы, которые отвезут людей в Безыменное. Там люди из Порт Сити смогут присоединиться к колонне автобусов из "Азовстали", которая на следующий день отправится в Запорожье.

"Искренне прошу прощения у мариупольцев, которые сегодня не дождались эвакуационных автобусов. Завтра у нас все должно получиться. Собираемся в 17:00 возле "Порт Сити", - написала Ирина Верещук.

Напомним, что вчера на территории завода "Азовсталь" россияне обстреляли автомобиль, который ехал с целью эвакуации гражданских. В результате один боец погиб и шестеро получили ранения.

Также мы писали, что сегодня, по словам Ирины Верещук, эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей с территории завода "Азовсталь".