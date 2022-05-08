Во временно оккупированном поселке Мангуш Донецкой области российские захватчики снесли памятник гетману Петру Конашевичу-Сагайдачному, который был открыт в октябре 2017 года.

Об этом сообщает в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Все это происходит под советскими флагами. Твари хотят выкорчевать все, что связывает с Украиной. Долой все. Язык, историю, культуру. Но удивительно, что при этом Мангуш, а не Первомайское. Маруполь, а не Жданов. Донецк, а не Сталино", - написал чиновник.

Ранее мы писали, что в Мариуполе россияне восстанавливают советские памятники и раздают людям георгиевские ленты к 9 мая.

Также "Страна" сообщала, что в Геническе оккупанты снова поставили памятник Ленину. Его собрали по кусочкам.

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о том, какая ситуация на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.