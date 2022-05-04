40% украинцев выступают против демонтажа памятников, связанных с историей Второй Мировой войны (Великой отечественной войны).

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Лишь 19% относится позитивно. 36% - нейтрально, 5% - затруднились ответить.

При этом 73% поддерживают переименование улиц в Украине, содержащих российские названия, 66% - советские названия, 71% - за демонтаж памятников, связанных с Россией, 62% – за запрет на радио и телевидении музыкальной продукции из России.

В то же время противоречиво воспринимается инициатива по извлечению из школьной программы произведений русской литературы: поддерживают - 35%, не поддерживают -30%, нейтрально относятся - 31%.

Опрос проводился 27 апреля методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) среди лиц, старше 18 лет, во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Украине начали сносить памятники Пушкину и запрещать русский в школах.

Вместе с тем, писали, что почему в столице хотят снести памятник автору "Мастера и Маргариты".