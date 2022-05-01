Радикал и экс-глава одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко требует снести памятник Екатерине II в Одессе ("Памятник основателям Одессы").

Эту идею он уже некоторое время отстаивает у себя в Telegram-канале, споря с противниками этой идеи. А таких в Одессе немало.

В то же время городские власти свою позицию по этому поводу не озвучивали.

Ранее мы также писали, что в Киеве уже почти две недели обсуждают инициативу снести памятник писателю Михаилу Булгакову. Этот монумент был открыт в 2007 году возле дома, где жил автор "Мастера и Маргариты" и "Белой гвардии". Памятник является первым в мире, установленным в честь Булгакова. Скульптором выступил украинец Николай Рапай.

Снести его предложили депутаты Киевсовета от "Голоса" и "Слуги народа". Но многие киевляне идею не поддержали. "Страна" рассказывала, что хотят сделать с Булгаковым и какая на это пошла реакция.

Помимо этого, мы сообщали, что в Чернигове демонтировали очередной памятник русскому поэту Александру Пушкину.

Тем временем война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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О том, что сейчас происходит с переговорами Украины и России, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.