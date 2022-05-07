В субботу, 7 мая, в городе Коростень Житомирской области демонтировали советский памятник комсомольцам, который местные власти переименовали в памятник "молодежи Коростеня ХХ века".

Об этом пишет местное издание Коростень.today.

Сообщается, что памятник повалили не власти, а активисты. На это у них ушло около часа.

В общественной организации "Молодежь Северного Края", которая организовывала демонтаж, объяснили, что люди решили убрать памятник самостоятельно, потому что "власти 8 лет игнорировали декоммунизацию".

Они сообщили, что власти "использовали разные отговорки", чтобы не демонтировать памятник. В частности переименовали его в памятник "молодые Коростень ХХ века".

Ранее мы писали, что в Чернигове демонтировали очередной памятник русскому поэту Александру Пушкину. По данным издания "Общественное", сносом занимались бойцы территориальной обороны под наблюдением полиции. Ранее они же снесли памятник Зое Космодемьянской у одной из школ.

Также "Страна" разбиралась, почему в столице хотят снести памятник автору "Мастера и Маргариты" Михаилу Булгакову.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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