США ввели визовые ограничения против руководства "Сбербанка" и "Газпромбанка", новые санкции также коснутся "Московского индустриального банка" и его дочек.

Об этом сообщает американская администрация.

"США ввели около 2,6 тысячи визовых ограничений против российских и белорусских чиновников", - говорится в распространенном пресс-службой совета национальной безопасности США сообщении.

По данным пресс-службы, под новые санкции подпадут военные чиновники, восемь руководителей "Сбербанка", 27 руководителей "Газпромбанка", "Московский индустриальный банк" и 10 его дочерних компаний.



Со своей стороны высокопоставленный представитель администрации в ходе телефонного брифинга заявил, что против "Газпромбанка" не вводится блокирующих санкций или ограничений, подобных тем, что были введены против других российских финансовых институтов - активы не замораживаются, взаимодействие не запрещается.



Он пояснил, что через "Газпромбанк" идет продажа газа в Европу, поэтому США аккуратно подходят к введению ограничений против него.



Чиновник добавил, что для снятия санкций США будут ориентироваться на результат дипломатических переговоров России и Украины, а также на позицию Киева.

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