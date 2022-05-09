Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил "подумать" над тем, чтобы помогать Украине из российских резервов, замороженных на Западе.

Об этом он сообщил в интервью Financial Times.

"Я бы был очень даже "за", потому что это совершенно логично. Деньги - у нас, и пусть мне кто-нибудь объяснит, почему с агфанскими деньгами так поступить - хорошо, а с российскими - нет", - сказал Боррель.

Напомним, Запад в рамках санкций заморозил 300 миллиардов долларов, принадлежавших российскому центробанку.

Тем временем спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что активы "недружественных стран", расположенные на территории РФ, следует конфисковать в ответ на возможную конфискацию российских активов на Западе с последующей передачей их Украине (соответствующий закон принят в США).

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.