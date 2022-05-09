Боррель предложил использовать замороженные на Западе резервы РФ для помощи Украине
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил "подумать" над тем, чтобы помогать Украине из российских резервов, замороженных на Западе.
Об этом он сообщил в интервью Financial Times.
"Я бы был очень даже "за", потому что это совершенно логично. Деньги - у нас, и пусть мне кто-нибудь объяснит, почему с агфанскими деньгами так поступить - хорошо, а с российскими - нет", - сказал Боррель.
Напомним, Запад в рамках санкций заморозил 300 миллиардов долларов, принадлежавших российскому центробанку.
Тем временем спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что активы "недружественных стран", расположенные на территории РФ, следует конфисковать в ответ на возможную конфискацию российских активов на Западе с последующей передачей их Украине (соответствующий закон принят в США).
Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.