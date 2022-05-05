Евросоюз намерен ввести санкции против бывшей российской гимнастки Алины Кабаевой, которую многие считают тайной женой президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ и осведомленные источники.

По данным Bloomberg, список подсанкционных лиц еще должны одобрить правительства стран ЕС. Он может измениться перед принятием окончательного решения.

В документе ЕС сказано, что Кабаева тесно связана с Путиным и возглавляет российскую Национальную медиа группу, владеющую долями почти во всех основных российских СМИ.

Сам Путин и две его дочери от бывшей жены уже находятся под санкциями ЕС.

Ранее "Страна" приводила сообщения СМИ, что Кабаева в 2015 и 2019 годах якобы родила от Путина двоих сыновей.

Мы также писали, что в апреле США не стали вводить санкции против Алины Кабаевой.