Евросоюз готовит пакет санкций, под которые может попасть Алина Кабаева - Bloomberg
Евросоюз намерен ввести санкции против бывшей российской гимнастки Алины Кабаевой, которую многие считают тайной женой президента РФ Владимира Путина.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ и осведомленные источники.
По данным Bloomberg, список подсанкционных лиц еще должны одобрить правительства стран ЕС. Он может измениться перед принятием окончательного решения.
В документе ЕС сказано, что Кабаева тесно связана с Путиным и возглавляет российскую Национальную медиа группу, владеющую долями почти во всех основных российских СМИ.
Сам Путин и две его дочери от бывшей жены уже находятся под санкциями ЕС.
Ранее "Страна" приводила сообщения СМИ, что Кабаева в 2015 и 2019 годах якобы родила от Путина двоих сыновей.
Мы также писали, что в апреле США не стали вводить санкции против Алины Кабаевой.