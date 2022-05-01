Швейцарская газета Sonntags Zeitung утверждает, что у президента России Владимира Путина в 2015 и 2019 годах родились двое сыновей, один из них - в Швейцарии.

По информации журналистов, родила мальчиков экс-гимнастка Алина Кабаева.

Швейцарская газета ссылается на источник - знакомого врача, который оба раза принимал роды.

Ранее мы писали, что США хотели ввести санкции против бывшей гимнастки Алины Кабаевой, но по информации The Wall Street Journal, в последний момент решили этого не делать. 38-летней Кабаевой приписывают близкие отношения с российским президентом (сам он этого никогда не подтверждал). Вместе их видели только на официальных мероприятиях. В США считали, что она играет некую роль в сокрытии "денег Путина" за рубежом.

Однако в итоге в Белом доме пришли к выводу, что "введение санкций против Кабаевой будет считаться настолько личным ударом по Путину, что это может привести к дальнейшей эскалации напряженности в отношениях между Россией и США".

Также "Страна" сообщала, что 6 апреля США объявили о новых санкциях против России. В санкционный список попали дочери Путина.

Тем временем война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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О том, что сейчас происходит с переговорами Украины и России, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.