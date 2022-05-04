В среду, 4 мая, Великобритания ввела санкции против ряда российских журналистов.

Ограничительные меры, подразумевающие запрет на въезд в страну и заморозку банковских счетов в случае их обнаружения, были приняты в отношении ведущей "России-1" Наили Аскер-заде, военных корреспондентов Евгения Поддубного, Александра Коца, Дмитрия Стешина, телеведущего и пресс-секретаря "Роснефти" Михаила Леонтьева, помощника президента РФ, а также председателя совета директоров "Первого канала" Максима Орешкина.

Кроме того, Британия также ввела следующие санкции:

Запрет на пользование российскими компаниями услугами британских фирм в сферах пиара, бухгалтерии и консультационного менеджмента;

Санкции против ПАО "Камаз", главы банка "Открытие" Михаила Задорнова, председателя правления Совкомбанка Дмитрия Гусева;

Соцсети, интернет-сервисы и магазины приложений должны заблокировать контент RT и Sputnik;

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о введении полного эмбарго на импорт российской нефти в ЕС в течение шести месяцев.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.