Президент Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение, в котором рассказал о том, что Украина впервые стала участницей встречи лидеров государств "Группы семи", а также призвал усилить санкции против России.

Главное из заявлений Зеленского:

"Сегодня провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Договорились о расширении экономического и оборонного сотрудничества. Есть важное решение Канады – отменить все барьеры в торговле сроком на год".

"В присутствии господина премьер-министра Трюдо наградил сегодня наших саперов. В частности, сапера Патрона - собаки, которая помогает очищению нашей земли от следов оккупантов".

"Украина впервые стала участницей встречи лидеров государств "Группы семи" - величайших мировых демократий. Призвал усилить санкционное давление на Россию и создать такие условия для Украины, чтобы война как можно быстрее закончилась освобождением нашей земли и наших людей. В частности, это эмбарго на российскую нефть, нефтяные смеси и нефтепродукты".

"Согласовали совместное заявление "Группы семи" о войне, созданных Россией глобальных угроз и нашего уважения к общему историческому наследию, нашим общим ценностям и значению свободы".

"Благодарен первой леди Соединенных Штатов Джилл Байден за визит в Украину, в Ужгород именно сегодня. Из соображений безопасности об этом визите и встрече не сообщали раньше времени, не приглашали журналистов. Госпожа Байден получила максимум информации о том, в чем нуждаются украинцы и украинки сейчас".

"Провел переговоры в Киеве с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Я благодарен Хорватии за все, что мы уже получили. И надеюсь, что в дальнейшем сотрудничество будет только расти".

"Говорил и с президентом немецкого Бундестага. О дальнейшем оборонном содействии Германии в нашей борьбе против тирании. О том, как германское лидерство в Евросоюзе может помочь".

"В Украину сегодня приехал и Боно – лидер группы U2. Благодарен ему за поддержку наших людей и привлечение еще большего внимания к необходимости помогать нашему народу".

"Сегодняшний день в Украине показал, что мы уже полноправная часть свободного мира и объединенной Европы. Это очевидный контраст на фоне московского одиночества во зле и ненависти, которую все увидят завтра".

"В результате российского авиаудара по Белогоровке Луганской области убиты около 60 человек. Мирных жителей, просто скрывавшихся в школе от обстрелов. Очередное преступление оккупантов, за которое они неизбежно понесут ответственность".

"Очередной ракетный удар по Одесской области, снова попадание по жилому дому. Снова обстрелы в Сумской области. Жестокие обстрелы на Донбассе и Харьковщине. Россия забыла все, что было важно для победителей во Второй мировой войне. Но Украина и весь свободный мир напомнят".

Ранее мы писали, что в Донецкой области ракетным ударом уничтожена часть Святогорской лавры.

Также "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский объяснил, почему пока не получается эвакуировать военных с "Азовстали".