Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение ко Дню памяти и примирения, в который украинцы чтят память погибших во время Второй мировой войны.

Оно выдержано в чёрно-белых тонах. И, хотя формально памятная дата касается окончания Второй мировой, за спиной у Зеленского - хроника нынешней войны в Украине с короткими вставками событий 77-летней давности.

Владимир Зеленский заявил, что лозунг "Никогда снова" в этом году звучит совершенно иначе - болезненно, жестоко и даже со знаком вопроса.

"В этом году мы говорим "Никогда снова" иначе. Мы слышим "Никогда снова" иначе. Это звучит болезненно, жестоко. Без восклицания, а со знаком вопроса. Вы говорите: никогда снова? Расскажите об этом Украине", - говорится в обращении президента.

При этом украинский лидер отдал дань памяти тем, кто боролся с нацизмом во время Второй мировой.

"Вечное уважение всем, кто противостоял нацизму! Вечная память всем погибшим во время Второй мировой войны!" - говорится в обращении.

Напомним, День памяти и примирения отмечают 8 мая в день капитуляции нацистской Германии в 1945 году.

Как сообщалось, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что 9 мая можно ждать провокаций и обстрелов со стороны РФ, поэтому украинцам стоит быть осторожными.

Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.

Кроме того, мы анализировали, что написано в новом Уголовном процессуальном кодексе Украины. Согласно документу, подозреваемых могут задержать на девять суток, обыски могут проходить ночью и без понятых, арестовывать могут без санкции суда, а сами суды могут приостанавливаться из-за мобилизации подозреваемых.

Также мы писали о том, как в Украине начинает "оживать" сфера бьюти-услуг: открываются салоны красоты, парикмахерские, студии эпиляции и массажа, а также маникюрные салоны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее про итоги 73-го дня войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".