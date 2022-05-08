Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо после двусторонних переговоров в Киеве приняли участие в видеоконференции лидеров стран "Группы семи".

Релиз данного мероприятия опубликован на сайте президента в воскресенье, 8 мая.

Сообщается, что Зеленский поблагодарил Олафа Шольца, председательствующего в G7 Федерального канцлера Германии, за организацию этого саммита.

"Считаю, что такой саммит сегодня с участием Украины является доказательством того, что свободный мир настроен не только защищать свободу, но и одержать победу, как и 77 лет назад. От имени всего украинского народа я благодарен лидерам Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Италии, Японии. Благодарен Европейскому Союзу и, конечно, Премьер-министру Канады за эту солидарность с нами", – рассказал Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ после онлайн-выступления на саммите лидеров G7.

По его словам, лидеры государств "Группы семи" согласовали специальную декларацию саммита, в которой была зафиксирована историческая солидарность стран-участниц и готовность работать вместе, пока не будет восстановлена ​​безопасность и соблюдение международного права для Украины и всей Европы.

Также на встрече G7 Зеленский предложил конкретные инструменты, необходимые сейчас Украине и всему миру, "всем, кто ценит свободу, демократию и независимость".

"Новые шаги в оборонной поддержке Украины. Ибо именно на поле боя решается судьба свободы в Европе". "Необходимость новых санкций против России, поскольку война на нашей земле продолжается, и это означает, что существующих санкционных ограничений недостаточно"." "Обсудили финансовую поддержку для Украины сейчас, пока война продолжается, и совместную работу по восстановлению нашего государства после войны. Масштаб российской угрозы в Европе сейчас таков, что возвращение таких понятий, как "ленд-лиз" и "План Маршалла", выглядит вполне естественным". "Предложил всем государствам "Группы семи" присоединиться к послевоенному восстановлению Украины, используя формат шефства над конкретными городами, городками, регионами и отраслями, пострадавшими от российского вторжения. Именно такой формат может дать максимальную эффективность работе над восстановлением и создаст новые экономические и технологические связи внутри демократического мира". "Объединение усилий, чтобы гарантировать стабильность на глобальном продовольственном рынке. Мы, страны – экспортеры зерна, способны сделать это на основе уважения прав человека таким образом, чтобы больше не было ценовых кризисов на продовольственном рынке и чтобы каждая страна была уверена, что ей не угрожает голод".

Премьер-министр Канады заверил, что его страна продолжит не только оказывать помощь Украине, но и консолидировать усилия международных партнеров, в том числе санкций.

"В эту годовщину победы в войне в Европе мы стоим бок о бок и защищаем свободу, независимость и международное право. Будем продолжать налагать строгие санкции, уменьшать зависимость от энергоресурсов из России и бороться с дезинформацией, идущей из РФ. Мы будем также рядом, чтобы преодолеть все вызовы, которые создает Путин, в частности, продовольственную опасность", – сказал Джастин Трюдо.

В конце встречи Зеленский поблагодарил лидеров "Группы семи" за готовность работать совместно для защиты и укрепления свободы и демократии в мире.

Ранее мы анонсировали, что президент США Байден обещал обсудить с G7 новые санкции против России.

Также "Страна" сообщала, что страны "Большой семерки" выделят 24 млрд долларов помощи Украине.