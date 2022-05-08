Президент Украины Владимир Зеленский наградил служебного пса Патрона, который участвует в разминировании, наградой "За верную службу".

Ее вручали в присутствии журналистов и премьер-министра Канады Джастина Трюдо после встречи двух лидеров.

На видео пес облаял Трюдо, а Зеленский пошутил, что, наверное, у премьера лежит что-то запрещенное в кармане. После этого Трюдо шутливо похлопал себя по карманам, как бы проверяя, не завалялось ли там действительно чего-то запрещенного.

Напомним, что пес Патрон стал популярным в социальных сетях в начале апреля. После того как российские войска отошли от Чернигова, спасатели стали активно разминировать территорию в городе и вокруг него. Тогда государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала видео с работой черниговских спасателей, которым помогает джек-рассел терьер по кличке Патрон.

Видео быстро разошлось в социальных сетях, песик-помощник стал настолько популярным, что в "Укрпочте" даже задумались над тем, чтобы выпустить марку с изображением собаки.

После того, как к псу пришла слава, "Страна" поговорила об отважной миссии пса Патрона с его хозяином, начальником группы пиротехнических работ и подводного разминированная ГСЧС Украины в Черниговской области Михаилом Ильевым. Мы рассказывали, как живет и работает Патрон.