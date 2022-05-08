Российские войска ракетным ударом уничтожили Свято-Георгиевский скит Святогорской Успенской лавры Украинской православной церкви Московского патриархата в селе Долина Донецкой области.

Об этом сообщает в Twitter офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко.

"Прицельным ударом россияне полностью уничтожили Георгиевский скит Свято-Успенской Святогорской лавры московского патриархата. Руина и смерть - это единственное, что несет "русский мир", даже тем, кто его ждал. Красивая церковь была, жалко", — написал военный.

Свято-Георгиевский скит - церковь, которую построили в ХІХ веке по модели храма Покрова на Нерли во Владимире.

Напомним, что это не первый обстрел храма. Так, первый удар был нанесен по Святогорской лавре 13 марта. "Страна" публиковала фото разрушений.

А 4 мая российские войска обстреляли ракетами Святогорскую лавру во время молебна.

Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.

Кроме того, мы анализировали, что написано в обновленном Уголовном процессуальном кодексе Украины. Согласно документу, подозреваемых могут задержать на девять суток, обыски могут проходить ночью и без понятых, арестовывать могут без санкции суда, а сами суды могут приостанавливаться из-за мобилизации подозреваемых.

Также мы писали о том, как в Украине начинает "оживать" сфера бьюти-услуг: открываются салоны красоты, парикмахерские, студии эпиляции и массажа, а также маникюрные салоны.

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Подробнее про итоги 73-го дня войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".