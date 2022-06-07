Япония, которая недавно объявила о санкциях против 133 россиян и 70 компаний из РФ, вводит новые санкции против России из-за вторжения в Украину. В список ограничений попали "Россельхозбанк" и Московский кредитный банк, а также - Белорусский банк развития и реконструкции.

Об этом сообщает МИД Японии.

Отмечается, что проводить платежи и совершать сделки с указанными организациями можно будет только при получении соответствующего разрешения от японских властей. Меры вступят в силу с 7 июля.

Кроме того, японские власти объявили о намерении ввести санкции на экспорт в РФ товаров, "способствующих укреплению промышленной индустрии". При этом не уточняется, о каких товарах идет речь.

Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" рассказывала о главных событиях вчерашнего дня.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.