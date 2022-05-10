Министр торговли Японии Коити Хагиуда заявил, что если страны "Большой семерки" введут одновременное эмбарго на российский газ, это может погрузить мировую экономику в хаос. Поэтому необходимо обеспечить альтернативные источники.

Об этом сообщает японское издание Kyodo.

При этом он не исключает, что Токио присоединится к санкциям, если они будут введены в будущем.

"Если все страны G7 предпримут одновременные действия по запрету импорта российского СПГ без обеспечения альтернативных источников, мировая экономика, включая энергетический сектор, погрузится в хаос", - отметил он.

Что касается нефти, Хагиуда отметил, что ее нехватку можно временно покрыть за счет увеличения добычи на Ближнем Востоке или в других местах.

Напомним, что Еврокомиссия планирует 18 мая одобрить план действий на случай возможного резкого прекращения поставок газа из России после того, как Москва приостановила поставки в Польшу и Болгарию за отказ платить в рублях.

Также мы рассказывали, что ЕС планирует активизировать сотрудничество со странами Африки для замещения поставок природного газа из РФ и снижения зависимости от России. Ведь в Нигерии, Сенегале и Анголе большой и неиспользованный потенциал сжиженного природного газа.

Также экспортером газа готова стать Великобритания. Она может поставлять газ из Норвегии и СПГ со всего мира.