Нефтяное эмбарго Евросоюза против России может быть согласовано в ближайшие сутки.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире телемарафона.

"Мы ожидаем, что это решение будет принято менее чем через 24 часа", - сказала Ольга Стефанишина.

Напомним, глава МИД Петер Сийярто сегодня заявил, что Венгрия не поддержит санкционный пакет. Президент Еврокомиссии лично едет в Будапешт для встречи с премьером Виктором Орбаном, очевидно, надеясь убедить его в поддержке санкций против России.

Ранее мы писали, что в Евросоюзе определились с уступками ради эмбарго на нефть из РФ.

Также "Страна" сообщала, что в ЕС хотят ввести полное эмбарго на нефть из РФ через 9 месяцев.

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.