Даже эмбарго на российские нефть и газ не сможет сразу остановить агрессию России против Украины, но замедлит финансирование войны.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в эфире канадского CBC News.

"Это не остановит вторжение мгновенно, но это поможет нам бороться с врагом, который будет становиться все слабее, и со временем у него не будет средств для финансирования преступлений и этой войны", - заявил Шмыгаль.

Он также поблагодарил Канаду за то, страна одной из первых ввела эмбарго на российские газ и нефть. Он призвал европейские страны последовать примеру Канады и лишить России средств для финансирования войны.

По данным Reuters, после двух дней переговоров Еврокомиссия предложила отложить введение нефтяного эмбарго на 3 месяца.

А отказ от российского газа ЕС даже не рассматривает.

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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