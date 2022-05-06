Соединенные Штаты Америки планируют крупные закупки нефти для пополнения стратегических резервов страны.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного представителя министерства энергетики.

По данным телеканала, администрация американского президента намерена начать осенью сбор заявок для закупки 60 млн баррелей.

После отказа от импорта нефти из России Джо Байден объявил о высвобождении из резервов 180 млн баррелей в течение полугода.

Напомним, Британия хочет стать новым транзитером газа для Европы вместо России.

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