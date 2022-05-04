Федеральная резервная система США повысила ключевую ставку на 0,5% - до 0,75-1%. Впервые с 2000 года процентная ставка выросла сразу на половину процентного пункта.

Решение было принято по итогам заседания, сообщается на сайте ФРС.

Ранее 16 марта ФРС впервые с 2018 года повысила базовую ставку до 0,25 - 0,5% годовых.

Последние два года ставка ФРС находилась в диапазоне 0−0,25% годовых.

Телеграм-канал "Политика Страны" отмечает, что это важное решение, которое будет иметь ряд последствий.

Попытка обуздать рекордную инфляцию в США. Американский доллар будет дорожать. Нефть, зерно и в целом сырьевые товары могут подешеветь, но последнее не факт, так как на цену нефти и зерна влияет фактор ограничения предложения в результате войны в Украине.

Также отмечается, что нынешнее повышение учетной ставки в США, вызванное сильной инфляцией в стране, видимо не последнее.

Глава Федеральной резервной системы заявил, что в этом году ее могут поднять еще на полпроцента.

Напомним, в ближайшие дни США обнародуют стратегию Байдена, как победить в противостоянии с Китаем.

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.