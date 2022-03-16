Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую ставку на 0,25 процентного пункта, до диапазона 0,25-0,5%.

Это первое повышение ставки американским регулятором с декабря 2018 года, пишет Forbes.

В релизе ФРС говорится, что показатели экономической активности и занятости продолжают укрепляться, в то время как инфляция остается повышенной, что отражает дисбаланс между спросом и предложением, вызванный последствиями пандемии и высокими ценами на энергоносители.

"Вторжение России в Украину вызывает огромные экономические и человеческие трудности. Последствия для экономики США весьма неопределенны, но в ближайшем будущем связанные с этим события, вероятно, создадут дополнительное повышательное давление на инфляцию и снизят экономическую активность", - указывает ФРС.

Кроме того, начиная с одного из ближайших заседаний, ФРС планирует начать продавать со своего баланса гособлигации и облигации казначейства, которые покупала на рынке в период действия политики количественного смягчения. Таким образом, регулятор перейдет к "количественному ужесточению" (quantitative tightening, QT).

Ранее "Страна" сообщала, что в США больше не будет магазинов, где все продают за один доллар.

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