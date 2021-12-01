В США дисконтные супермаркеты Dollar Tree последними из дисконтных сетей страны откажутся от ценовой политики "Все за один доллар". Такую политику компания соблюдала на протяжении больше 35 лет.

Об этом сообщает Телеграм-канал "РИА Новости".

В самой сети заявили, что в 2022 году поднимут большинство цен на 25 процентов или более.

Причиной отказа стало резкое повышение инфляции за счет восстановления экономики, вливания в нее средств Конгрессом и Федеральной резервной системой (ФРС), а также нарушений в цепочках поставок. Инфляция в США в октябре составила 6,2% в годовом выражении - это максимум за 30 лет.

Сеть магазинов фиксированной цены Dollar Tree насчитывает 13 600 магазинов в 48 штатах США и в Канаде. Магазины компании работают под названиями Dollar Tree и Dollar Bills. Кроме того, сети принадлежат дискаунтеры Deals.

Ранее "Страна" сообщала, что по данным американского Министерство труда, оптовые цены в США выросли на 8,6% по сравнению с октябрем прошлого года. Это самый высокий годовой показатель инфляции за последние 11 лет. А в годовом исчислении цены основных производителей выросли на 6,2%. Такие рекордные показатели в последний раз были в ноябре 2010 года.

Также мы рассказывали, что в октябре 2021 года рост потребительских цен в Украине повысился. Цены за месяц выросли почти на 0,9%, а с начала текущего года - на 8,5%. Больше всего (на 10,6%) подорожали овощи.