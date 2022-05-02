Доступ к рынкам, вступление в ЕС и производство оружия. Ермак показал план восстановления экономики Украины
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что для того, чтобы экономика Украины восстановилась после войны, стране нужен статус кандидата в ЕС, доступ к иностранным рынкам и разная модернизация. Чиновник у себя в Telegram представил план восстановления экономики,
который состоит из 9 пунктов:
- полный доступ к рынкам ЕС и стран "Большой семерки";
- получение статуса кандидата, а затем полноправное членство в ЕС;
- построение экономики на принципах дерегуляции и либерализации;
- настройка логистических маршрутов в западном направлении;
- переход от экспорта сырья к переработке в отраслях (сельское хозяйство и металлургия), которые дают наибольшую экспортную выручку;
- развитие отечественного военно-промышленного комплекса - не только закупка, но и производство оружия;
- самодостаточность в энергетике за счет увеличения добычи собственного газа и развития атомной энергетики;
- климатическая модернизация - создание новых объектов с учетом принципов "зеленой экономики";
- локализация не менее 60%: в восстановлении Украины будут задействованы украинские компании и производители.
Скриншот: Telegram/Андрій Єрмак
Ранее Ермак заявил, что общие потери экономики Украины в результате войны достигли 600 миллиардов долларов.
"Страна" писала, что Украина согласовала с западными партнерами выделение ими $5 млрд финансирования ежемесячно. Также мы разбирались, как в Украине переписали бюджет Украины из-за войны и на что пойдут деньги.
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