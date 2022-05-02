Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что для того, чтобы экономика Украины восстановилась после войны, стране нужен статус кандидата в ЕС, доступ к иностранным рынкам и разная модернизация. Чиновник у себя в Telegram представил план восстановления экономики,

который состоит из 9 пунктов:

полный доступ к рынкам ЕС и стран "Большой семерки";

получение статуса кандидата, а затем полноправное членство в ЕС;

построение экономики на принципах дерегуляции и либерализации;

настройка логистических маршрутов в западном направлении;

переход от экспорта сырья к переработке в отраслях (сельское хозяйство и металлургия), которые дают наибольшую экспортную выручку;

развитие отечественного военно-промышленного комплекса - не только закупка, но и производство оружия;

самодостаточность в энергетике за счет увеличения добычи собственного газа и развития атомной энергетики;

климатическая модернизация - создание новых объектов с учетом принципов "зеленой экономики";

локализация не менее 60%: в восстановлении Украины будут задействованы украинские компании и производители.

Скриншот: Telegram/Андрій Єрмак

Ранее Ермак заявил, что общие потери экономики Украины в результате войны достигли 600 миллиардов долларов.

"Страна" писала, что Украина согласовала с западными партнерами выделение ими $5 млрд финансирования ежемесячно. Также мы разбирались, как в Украине переписали бюджет Украины из-за войны и на что пойдут деньги.