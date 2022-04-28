Украина согласовала с западными партнерами ежемесячное выделение ими финансирования в размере пяти миллиардов долларов на удовлетворение гуманитарных нужд страны.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью газете Corriere della Sera.

"Мы согласовали необходимую сумму: 5 млрд долларов в месяц в ближайшие три или четыре месяца. Это финансирование необходимо на гуманитарные и гражданские цели, не военные", - сказал он.

Однако, по словам Марченко, механизм этой помощи еще не выработан.

Напомним, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева объявила, что Украине потребуется 5 миллиардов долларов в месяц в виде международной помощи для покрытия расходов страны. После чего Украина обратилась в МВФ за поддержкой в покрытии финансового дефицита.

Между тем, Зеленский заявил, что Украине нужны уже 7 миллиардов долларов каждый месяц войны.

Также "Страна" разбиралась, как в Украине хотят переписать бюджет Украины из-за войны и на что пойдут деньги.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

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Подробнее о том, что происходило на фронте на 63-й день войны - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.