Международный валютный фонд создал специальный административный счет, через который Украина будет получать $5 млрд ежемесячно, хотя недавно в МВФ не были уверены, что Украине нужна такая большая сумма ежемесячной финансовой помощи.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телемарафона.

"Мы озвучиваем цифру, подтвержденную Международным валютным фондом и Всемирным банком, - 5 миллиардов долларов ежемесячно. Это те средства, в которых нуждается бюджет Украины для того, чтобы выполнить все социальные и гуманитарные обязательства перед жителями нашего государства, страдающими от войны", - заявил он.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский сказал, что Украине нужна помощь в размере 7 млрд долларов в месяц, чтобы компенсировать экономические потери от войны. Также позже на восстановление страны потребуются "сотни миллиардов долларов".

Также "Страна" писала, что Украина обратилась в МВФ за поддержкой в покрытии финансового дефицита для сохранения функционирования экономики в размере $5 млрд в месяц на ближайшие три месяца, и МВФ поможет в сборе этих $15 млрд.