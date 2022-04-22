Первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина рассчитывает вступить в ЕС в 2024 году.

Об этом она сообщила в авторской колонке на "Украинской правде".

"Мы рассчитываем получить статус кандидата на вступление в ЕС уже летом этого года. Первая часть нашей заявки уже подана. Такими же стремительными темпами мы выполним все требования Украины как будущего члена ЕС", - написала Свириденко.

По ее словам, Украина рассчитывает стать полноценным членом Европейского Союза уже в 2024 году. Также Свириденко подчеркнула, что Украине важно обеспечить максимальное восстановление транспортной и социальной инфраструктуры за 24 месяца.

Напомним, что 8 апреля во время визита в Киев глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.

Также мы писали, что Украина заполнила опросник для ЕС и ждет позитивного решения по поводу вступления в сообщество уже летом.

Кроме того, мы рассказывали, что посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас вернулся в Украину, чтобы возобновить работу посольства Евросоюза и призывает государства Европейского союза предоставить Украине статус страны-кандидата в ЕС.