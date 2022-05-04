На Московской бирже курс доллара опустился ниже 68 рублей впервые с марта 2020 года и составил 67,91 рубля.

Рубль укрепляется после провала в начале войны с Украиной благодаря нескольким факторам.

Высоким ценам на энергоносители и прочую продукцию российского экспорта. Плюс введение обязательной продажи валютной выручки. Уменьшению импорта из-за западных санкций и ухода многих международных компаний из РФ. В целом это уменьшило спрос на валюту. Введённые жесткие ограничения на вывод средств из страны и покупку валюты.

Из-за последнего фактора купить легально наличную валюту очень тяжело (банки могут продавать только ту наличку, которую купили у клиентов). Доллар можно купить на чёрном рынке, где его курс не ниже 100 рублей за доллар.

Напомним, по данным Bloomberg, обещанный дефолт в России может не наступить.

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.