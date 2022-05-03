Россия может предотвратить ожидающийся завтра, 4 мая, дефолт, поскольку по крайней мере одна международная расчетная палата получила и обработала платежи по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее в Bloomberg писали, что завтра, 4 мая, в России могут объявить дефолт, поскольку у России остались сутки для выплаты долгов иностранным инвесторам.

Напомним, 10 апреля Bloomberg сообщил о неизбежности дефолта России. Журналисты издания привели данные аналитиков ICE Data Services, которые утверждают – облигации страны торгуются на проблемной территории, а вероятность внутреннего дефолта в течении ближайших 12 месяцев оценивается в почти 90%.

Тем временем, Минфин России исполнил в долларах обязательства по суверенным евробондам с погашением в 2022 и 2042 годах. Таким образом, обязательства по обслуживанию суверенных еврооблигаций исполняются с соблюдением условий, установленных эмиссионной документацией.

Также "Страна" сообщала, что США лишили Россию возможности платить по долгам замороженными активами.