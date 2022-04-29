Минфин России исполнил в долларах обязательства по суверенным евробондам с погашением в 2022 и 2042.

Об этом сообщает пресс-служба российского Министерства финансов.

"Выплата купонного дохода и погашение евробондов Россия-2022 в сумме 564,8 миллиона долларов, а также выплата купонного дохода по евробондам Россия-2042 в сумме 84,4 миллиона долларов доведены до платежного агента по этим еврооблигациям - Citibank, N.A., London Branch", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что платежи были осуществлены в валюте выпуска соответствующих еврооблигаций – в долларах США. Таким образом, обязательства по обслуживанию суверенных еврооблигаций исполняются с соблюдением условий, установленных эмиссионной документацией.

"Ранее Россия заявляла, что готова платить только в рублях (но эти платежи в качестве оплаты не принимались). Конечный срок оплаты истекал 4 мая, после чего мог наступить дефолт. Но теперь, как видим, РФ согласилась заплатить в долларах. Как минимум по части своих обязательств. Дефолта не будет?", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

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